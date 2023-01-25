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عالم روسي يطوّر مبخرة للكنائس لا تصدر دخانا

العلوم والتكنولوجيا

عالم روسي يطوّر مبخرة للكنائس لا تصدر دخانا
otv-media.ru
صورة أرشيفية
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طوّر العالم من فرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر كوليكوف مبخرة مبتكرة تقوم على الموقد المحفز.

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ومن مميزاتها أنها لا تصدر دخانا، بل تشع برائحة البخور والدفء.

قال العالم إن المبخرة تعمل بمزيج من البروبان والبيوتان والهواء وتستهلك كمية ضئيلة من الغاز.

وقد أجريت اختبارات تجريبية للمبخرة في كنيسة نوفوسيبيرسك بمدينة الأكاديميين.

الجهاز الرئيسي للمبخرة هو الموقد المحفز. ويتكون من شبكتيْن محفزتيْن، وخلية وقود قاذف، وفوهة، بصفتها ثقبا رفيعا بعيار 0.18 ملم. ويمكن ضبط قطر الفوهة لتحقيق نسبة متكافئة من حجم الهواء وضمان الاحتراق الكامل للوقود من دون مخلفات على شكل المواد الناتجة عن الاحتراق.

وأوضح العالم: "عندما يدخل خليط من البروبان والبيوتان والهواء إلى القاذف، ينتشر هذا التيار النفاث بداخله". وهناك ما يسمى بتربينات صغيرة تدوّر الخليط في اتجاهيْن متعاكسيْن. ويجب أن يتم توزيع خليط الهواء والغاز بشكل متساو وأن يتدفق على الشبكات. يمكن تقييم مدى التوزيع بناء على التوهج الأحمر المنتظم".

المصدر: نوفستي

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