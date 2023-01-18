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لأول مرة.. الجنود الروس يدمرون مدرعة أسترالية

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. الجنود الروس يدمرون مدرعة أسترالية
goodfon.ru
صورة أرشيفية
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لا يزال الجنود الروس يدمّرون المدرعات الأسترالية التي تم تسليمها لنظام كييف.

وقد تم تدمير المدرعة الأسترالية M113AS4 التابعة للواء الـ66 الأوكراني. وبحسب الصور الفوتوغرافية التي نشرتها شبكة الإنترنت لم تساعدها الدروع الإضافية في مقدمة العربة وعلى جانبيها.

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 ونتيجة الإصابة نشب الحريق الذي كانت قوته شديدة إلى درجة أن الجسم المصنوع من الألومينيوم انصهر وسقط  البرج المدرع الوحيد المقعد المزود برشاش M2 Browning إلى داخل العربة.

ومن المثير للانتباه أن العملية نفسها ترافق احتراق عربات المشاة القتالية الأمريكية الصنع M2 Bradley التي تعتزم الولايات المتحدة تسليمها لأوكرانيا. وقد أظهرت ذلك الصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء العمليات الحربية في العراق عام 1991 عام 2003 حيث سقط البرج المدرع المزود بمدفع عيار 25 ملم إلى داخل العربة.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بتدمير مدرعات Bushmaster المزدوجة التي سلّمتها أستراليا لنظام كييف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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