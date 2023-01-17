عربة الإجلاء الروسية "بريم – 80" قادرة على إجلاء دبابات ثقيلة من ميدان القتال

ستنتهي عملية تسليم دبابات Challenger 2 البريطانية للجيش الأوكراني حتما بتدميرها على أيدي الجنود الروس.

لكن من غير المستبعد أن يتم الاستيلاء على جزء منها في حالة جيدة. مع ذلك يجب ان نأخذ في الاعتبار أن وزن غنيمة كهذه يمكن أن يتراوح بين 62 و75 طنا، لذلك فإن إجلاءها يتحول إلى مهمة في غاية الصعوبة.

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إلا أن الجيش الروسي تتوفر في حوزته معدات قادرة على تنفيذ تلك المهمة الصعبة، وعلى سبيل المثال هناك عربة الإجلاء والإصلاح المدرعة " بريم – 80" التي تم تصنيعها على أساس منصة دبابة "تي – 80 أو" المشهورة. وتم تزويدها بمحرك تربيني يولّد قوة 1250 حصانا.

وقد بلغ وزن المدرعة 46000 كلغ، وتم تزويدها برافعة خاصة بمقدورها رفع الحمولة بوزن 18 طنا، سرعتها القصوى 70 كلم/ساعة، مدى العمل 500 كلم، طاقمها 4 أفراد، وتضم أسلحتها الرشاش الثقيل عيار 12.7 ملم.

وكانت مدرعة "بريم – 80" تستعرض أكثر من مرة إمكاناتها فريدة. وعلى سبيل المثال فإن العربة حطّمت عام 2019 في مدينة أومسك بسيبيريا رقما قياسيا من حيث قطر الدبابات حيث استطاعت إجلاء 7 دبابات بوزنها الإجمالي 315 طنا في وقت واحد.

ويمكن استخدامها كذلك لأغراض مدنية، وعلى سبيل المثال من أجل إجلاء طائرات الركاب من مدرج المطار المدني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا