روسيا تنتهي من تحديث القاذفة الاستراتيجية "تو-95 "

أفادت شركة الطائرات الموحّدة الروسية بأن قاذفة "تو-95 إم إس إن" الاستراتيجية الحاملة الصواريخ التي خضعت لعملية تحديث عميق قامت برحلة جوية اختبارية جديدة.

وأشارت إلى أن شركتي "توبوليف" و"بيرييف" تولّتا تحديث القاذفة.

وأضافت الشركة أنه تم أثناء الرحلة الاختبارية التأكد من جاهزية مختلف الأجهزة والأنظمة في الطائرة المطورة.

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يذكر أن "تو-95 إم إس إم" هو مشروع تحديث عميق للطائرة الاستراتيجية السوفيتية الصنع، وقضت عملية تحديث الطائرة باستبدال المحركات والمراوح والأجهزة الإلكترونية ومنظومة الملاحة.

وطرأت تعديلات كذلك على المظهر الخارجي للطائرة حيث ظهرت علّاقات جديدة تحت الجناحين تركّب فيها 8 صواريخ مجنّحة من طراز خا-101 أو 8 صواريخ نووية. وهناك 6 صواريخ أخرى يمكن أن تتوزع داخل جسم الطائرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا