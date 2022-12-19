أهم ما حدث عام 2022 في المجال العسكري

أصبح انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا حدثا رئيسا لعام 2022 بالنسبة إلى روسيا.

وهي أول تجربة لها للنزاع المسلح الواسع النطاق والطويل الأمد وأول تجربة للتعبئة الجزئية وأول استخدام شامل لعدد من نماذج الأسلحة.

وهي أول تجربة لمشاركة القوات المسلحة الروسية في النزاع المسلح الواسع النطاق مع عدو لديه قوات نظامية يتم إمدادها بالأسلحة الحديثة من قبل الغرب. ويمكن مقارنة هذا النزاع مع سوريا حيث لم يمتلك الإرهابيون قوات مسلحة متعددة الصنوف ومدرعات ومدفعية وطائرات ودفاعات جوية ووسائل للحرب الإلكترونية بمختلف أنواعها.

الأوضاع العسكرية في الجبهة

تسيطر القوات المسلحة الروسية في الوقت الراهن على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية كاملة تقريبا، وجزء من مقاطعة خيرسون، مع العلم أن وحدات الجيش الروسي غادرت الضفة اليمنى لنهر الدنيبر وجزء من مقاطعة نيقولايف لتفادي العزل المحتمل لقواتنا نتيجة تفجير السد التابع لمحطة "كاخوفكا" المهرومائية..

ولا تزال القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من مقاطعة زابوروجيه وأكثر من نصف جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقد أنشأت القوات الروسية على طول خط الالتماس دفاعات محصّنة تسمح لها بالصد الناجح لكل الهجمات التي تسفر عن تكبد الخسائر الفادحة في القوة البشرية والمعدات الحربية بين القوات الأوكرانية.

مع ذلك فإن القوات الروسية لا تزال تتقدم في مسار دونيتسك حيث حرّرت في الأشهر القليلة الماضية بلدات أندرييفكا، كورديوموفكا، بيلوغوروفكا، بيرشي ترافنيا، أوبيتنوي، مايورسك كوديما من التشكيلات الأوكرانية المسلحة.

فيما يتعلق بخسائر القوات الروسية فقد أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في النشرة العسكرية لشهر سبتمبر الماضي بأن الجيش الروسي خسر 5937 فرد بين القتلى، بينما زادت خسائر الجيش الأوكراني عن خسائر الجيش الروسي عشرة أضعاف وبلغت 61000 عسكري بين القتلى و50 الف عسكري بين الجرحى.

وقال سيرغي شويغو في 8 ديسمبر أن خسائر القوات الأوكرانية في نوفمبر الماضي فقط بلغت 8300 عسكري بين القتلى.

التعبئة الجزئية

أجريت في روسيا لأول مرة في إطار العملية العسكرية الخاصة التعبئة الجزئية. وقد بدأ التجنيد في إطار التعبئة العامة في روسيا يوم 21 سبتمبر وانتهى نهاية أكتوبر. وشمل التجنيد 300000 عسكري من احتياطي الجيش. وأعلن الجيش الروسي أن المجندين سيسيطرون على خط الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كلم والأراضي الأوكرانية المحررة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 7 ديسمبر إن 150000 مجند من أصل 300000 مجند يتواجدون في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد وصل 77000 مجند منهم فقط الوحدات المقاتلة. أما الباقيين فلا يزالون يرابطون في الخطيْن الثاني والثالث وينفذون في حقيقة الأمر مهام قوات الدفاع عن المناطق.

وهناك 150000 مجند لا يزالون في مراكز وميادين التدريب التابعة لوزارة الدفاع حيث يتلقون دورات تدريبية إضافية ويشكلون الاحتياطي القتالي.

يذكر أن العملية العسكرية الخاصة زادت من احتياجات الجيش إلى الأسلحة، ما أثّر على عمل مؤسسات الصناعية الدفاعية التي انتقلت غالبيتها إلى نظام العمل الثلاثي النوبات.

الأسلحة الفائقة الدقة

تقوم الطائرات البعيدة المدى والسفن الحربية الروسية وكذلك المنظومات البرية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة بتوجيه ضربات إلى المنشآت العسكرية الأوكرانية والبنية التحتية الحرجة بالصواريخ المجنحة والفرط الصوتية، وبينها صواريخ "خا-101"، "خا-555"، خا-32"، "كاليبر"، "أونيكس"" كينجال" "9 إم723" ،" إر-500".

مع ذلك فإن كييف كانت تعلن أكثر من مرة إن الصواريخ الروسية على وشك الانتهاء. لكن الضربات ما زالت مستمرة وتنتقل أحيانا إلى ضربات شاملة حيث تدمّر عشرات الذخائر الفائقة الدقة في ساعات معدودة منشآت أوكرانية في شتى المجالات.

وتستخدم الطائرات التكتيكية والعملياتية والطائرات الميدانية السلاح الفائق الدقة أيضا. وتستخدم طائرات "سو-35" و"سو-34" صواريخ " خا-31" و"خا-58" لتدمير الرادارات التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني وتوجه ضربات إلى العتاد الحربي والقوة البشرية ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر بواسطة صواريخ ""خا – 59"، "خا-29"، "خا-35". أما مروحيات " مي – 28 إن إم" و"كا -52 إي كا" فتستخدم بفاعلية عالية صواريخ "إزديلي – 305".

وقد أصبح استخدام كميات كبيرة من الذخائر الحائمة (الدرونات الانتحارية) من طراز "كوب" و"إزديلي 51/52" صفة مميزة للعملية العسكرية الخاصة.

وينشر الجيش الروسي بشكل منتظم مقاطع فيديو تظهر دقة إصابة الدبابات الأوكرانية والرادارات والمدافع والقوة البشرية من قبل تلك الدرونات.

وقد حصلت الذخائر الحائمة الأجنبية في حرب قره باغ الثانية في خريف عام 2020 على دعاية واسعة، وقد أطلق عليها اسم "حرب الدرونات". وقد أظهر المهندسون الروس فاعلية عالية في تصميم مثل هذه الذخائر الضاربة.

وتستخدم المدفعة الروسية أيضا الذخائر الفائقة الدقة. وعلى سبيل المثال فإن راجمات الصواريخ الروسية "تورنادو – إس" تدمّر منشآت أوكرانية بواسطة الذخائر الفائقة الدقة، كما تستخدم مدافع الهوتزر ذخائر "كراسنوبول" الموجهة ، أما مدافع الهاون عيار 240 ملم من طراز "تيولبان" التي لا مثيل لها في العالم فتستخدم الألغام "سميلتشاك" الموجّهة.

الدفاع الجوي

أصبحت العملية الروسية الخاصة امتحانا بالنسبة لمختلف منظومات الدفاع الجوي الروسي. وتدمّر منظومات "بانتسير -إس"، "تور –2إ م"، "أوسا آكا إم"، "بوك إم 2"، "بوك إم 3"، "إس – 300 بي إم"، " إس – 300 في"، "إس – 400" بفاعلية الذخائر النفاثة والصواريخ والمسيّرات التي يطلقها الجيش الأوكراني. كما إنها تعترض الطائرات والمروحيات.

وعلى سبيل المثال فإن غالبية الصواريخ التي تطلقها راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS يتم تدميرها في الجو، أما عمل دفاعاتنا الجوية ضد الصواريخ المضادة للرادار الأمريكية HARM فجعلها عديمة الجدوى عمليا. ولم تسجل في أوكرانيا حالات إصابة صواريخ HARM لراداراتنا.

فيما يتعلق بمسيّرات "بيرقدار" التركية الصنع فتم تدمير غالبيتها في الجوعمليا. إذ يمكن القول إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أكّدت بشكل عام فاعليتها في العملية العسكرية الخاصة.

المدرعات

شهدت العملية العسكرية العامة في أوكرانيا أول استخدام لدبابات "تي – 90 ، بروريف" و"تي – 72 بي 3 إم". وأكّدت عربات دعم الدبابات "ترميناتور" قدرتها كذلك. كما أظهرت فاعليتها عربات "بي إم بي – 3" بفضل أسلحتها التي تضم المدفع الأملس عيار 100 ملم. وتستخدم في العملية العسكرية الخاصة أيضا مدرعات أخرى من تصنيع شركات روسية مختلفة.

التكملة تتبع..