الإكوادور..اكتشاف نوع جديد من البواء القزم

اكتشف العلماء في منطقة الأمازون الإكوادورية نوعا جديدا من البواء القزم، وأطلقوا عليه اسم Tropidophis cacuangoae تكريما لسكان المنطقة الأصليين.

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ويشير موقع Phys.org، إلى أنه وفقا لبيانات وزارة البيئة في الإكوادور، الجزء الثاني من اسم هذا البواء القزم (نوع من الثعابين) الذي لا يتجاوز طوله 20 سم، هي تكريم للناشطة الاجتماعية دولوريس كاكوانغو ، المناضلة من أجل حقوق السكان الأصليين في أوائل القرن العشرين، حيث قادت من ثلاثينيات إلى ستينيات القرن الماضي حملة واسعة من أجل حقوق الشعوب الأصلية في الإكوادور.

ويشير العلماء، إلى أن نوعين من البواء القزم عثر عليهما في المحمية الطبيعية كولونسو تشالوباس الوطنية وفي حديقة سوماك كافساي الخاصة. وبذلك أصبح العدد الإجمالي لأنواع البواء القزم المكتشفة التي تستوطن أمريكا الجنوبية ستة أنواع.

ويقول الباحث ماريو يانيز من المعهد الوطني للتنوع البيولوجي في الإكوادور: "هذه الثعابين قديمة جدا، ومع ذلك فإن العثور عليها يعتبر نجاحا كبيرا".

وإن النوع الذي عثر عليه الآن غير اعتيادي، لأن لديه منطقة حوض بدائية مميزة للثعابين البدائية. ويعتبره البعض دليلا على أن الثعابين تنحدر من السحالي.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"