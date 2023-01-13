الصين تعمل على تصنيع دبابة مماثلة لـ"أرماتا" الروسية

يعمل المهندسون الصينيون على تصميم دبابة من الجيل الجديد من شأنها أن تقف في صف واحد جنبا إلى جنب مع دبابة "تي – 14" ( أرماتا) الروسية.

وقد نشرت شبكة الإنترنت صورة فوتوغرافية لجسم وبرج دبابة مجهولة يختلف مظهرها الخارجي كثيرا عن مظهر دبابة Type 99A الأساسية في الجيش الصيني ودبابة Type 15 الخفيفة.

وأظهرت الصورة الفوتوغرافية في مقدمة الدبابة بابيْن لأفراد طاقم الدبابة ( باب واحد لسائق الدبابة وباب آخر لبقية الأفراد)، كما هو الحال في دبابة "أرماتا" الروسية. ومن غير المعلوم إلى حد الآن كم فرداً من أفراد طاقمها سيتوزعون في الكبسولة المدرعة المعزولة.

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ومن المثير للاهتمام أن معرض Airshow China 2018 كان قد كشف عام 2018 عن نموذج مطوّر لدبابة Type 59 ببابيْن في مقدمتها. إلا أن الصينيين قالوا آنذاك إن المقصود بالأمر هي دبابة قتالية تدريبية يجلس مدرب في مقدمتها إلى جانب سائقها ويدخل الدبابة عبر الباب الثاني.

وقد تمت تقوية الدروع الأمامية للدبابة ودروع سقفها وجنبيها. ويشار إلى أن جسم الدبابة المطوّرة يجرّب حاليا نظام الوقاية النشطة القادرة على التصدي للذخائر المضادة للدبابات من كافة أنواعها.

وفي ما يتعلق بأسلحة الدبابة فإن الصين طوّرت منذ 15 عاما مدفعا عياره 140 ملم وتقوم النسخة المطورة لـ Type 99 بتجربته وحتى تم نصبه في دبابات تصدّر إلى بلدان أخرى. بينما من غير المستبعد أن يتم تزويد الدبابة الجديدة بمدفع عيار 125 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا