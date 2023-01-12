العلماء الروس يبتكرون خوارزمية للهجوم جماعياً على هدف ما باستخدام سرب من المسيّرات المختلفة الأنواع

اقترح العلماء في جامعة البلطيق التقنية الحكومية الروسية خوارزمية للهجوم الجماعي على هدف باستخدام مسيّرات من مختلف الأنواع.

وقام العلماء بصياغة اقتراحاتهم في تقرير قدموه في ندوة "كوروليوف" الأكاديمية الفضائية الـ17 حيث أشاروا إلى سيناريو يقضي بقصف الهدف في آن واحد بواسطة سرب من مسيّرات مختلفة الأنواع تبعد عنه مسافات مختلفة. وقالوا إن هذا الأمر يقلل من احتمال تصدي الهدف المذكور للهجوم بنجاح.

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ويستحسن عند ذلك استخدام خوارزمية بسيطة تعتمد بيانات واردة من غالبية المسيّرات المشاركة في الهجوم.

وقسّم العلماء العملية إلى مرحلتيْن. تقضي المرحلة الأولى ببلوغ المساواة في قياس المواصفات المتعلقة بالمسافة النسبية للهدف والزاوية بين شعاع سرعة المسيّرة وخط التوجيه الى الهدف.

وفي المرحلة الثانية توجّه كل مسيّرة إلى الهدف بمفردها بواسطة خوارزمية توجيه ثلاثية الأبعاد، من شأنها تشكيل إشارات قيادة وتسريع مناسبة لسرعة الزاوية وخط التوجيه.

وخلافا للخوارزمية الكلاسيكية الخاصة بالتوجيه الثلاثي الأبعاد المتناسب فإن الخوارزمية الجديدة التي اقترحها العلماء تأخذ بالحسبان وضعيات زاويّة للمسيّرات بالنسبة إلى الهدف، تضمن جعل الهدف يحظى بوقت أقل وتسارع أقل للاعتراض، ويخفض من الضغط على المسيّرة في المرحلة الختامية من مطاردته.

المصدر: روسيسكايا غازيتا