روسيا تنتج زوارق جديدة تستخدم الوسادة الهوائية

يخطط مصنع "خاباروفسك" للسفن في أقصى شرق روسيا لإنتاج زوارق "مورينا" العاملة بالوسادة الهوائية من مشروع 12061.

mashnews.ru

وسيبدأ المصنع العام الجاري في تحقيق هذا المشروع. صرح بذلك كبير المهندسين في المصنع، سيرغي كوروليوف، في مقابلة مع قناة "فيستي خاباروفسك" التلفزيونية. وقال إن الأخصائيين في المصنع هم الذين بادروا إلى إحياء هذا المشروع في روسيا، وقد قدموا مشروعا تقنيا لسفينة إنزال بحري تعمل بالوسادة الهوائية من طراز "مورينا".

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وأوضح إن روسيا لم تشهد بعد بناء مثل هذه السفينة الفريدة من نوعها. أما زوارق "مورينا" الـ8 العاملة بالوسادة الهوائية والتي تم بناؤها في الاتحاد السوفيتي فقد أتلفت.

يذكر أن زورق الإنزال "مورينا" العامل بالوسادة الهوائية مخصص للإنزال البحري على الشاطئ غير المجهز. ويسير الزورق بسرعة 55 عقدة بحرية، وطاقمه 12 فردا.

وبمقدور الزورق البقاء في البحر لمدة 24 ساعة دون أن يزوّد بالوقود، وأن يحمل على متنه دبابة واحدة أو مدرعتين من طراز "بي إم بي" أو 130 بحارا. ويزود الزورق بمدافع وقاذفات قنابل.

المصدر: فيستي خاباروفسك