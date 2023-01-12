مؤسس شركة "لوبايف" يُهدي بندقيته لكل من يدمّر مدرعة "برادلي" الأمريكية الصنع

وعد مؤسس شركة "لوبايف" المصنعة لبنادق القنص، فلاديسلاف لوبايف بأنه سيهدي من يدمّر أول مدرعة أمريكية الصنع من طراز Bradley بندقية القنص LAR-10 ( العداد).

واشترط لوبايف إهداء بندقية القنص التي تصيب كذلك المدرعات الخفيفة نشر صورة فوتوغرافية للمدرعة المدمّرة على قناة "تليغرام" التابعة له.

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يذكر أن روسيا بدأت في إنتاج بنادق القنص شبه الأوتوماتيكية الفائقة الدقة LAR-10 (العداد) بعيار الناتو 7.62 ×51 ملم.

وتتميز الطلقة التي تستخدمها بمدى بعيد للنيران ( 1500 متر) يفوق مدى عمل البنادق والرشاشات الكلاسيكية. كما بمقدورها إصابة المدرعات الخفيفة.

وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن أول دفعة من البنادق المذكورة قد سُلّمت إلى وحدات الجيش الروسي في ديسمبر الماضي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا