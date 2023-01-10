القوات المسلحة الروسية تبدأ إنتاج بندقية قنص جديدة

صرح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي"، بأن القوات المسلحة الروسية، بدأت إنتاج بندقية قنص جديدة باسم "شوتشيك" تعمل بالذخيرة من عيار "7.62×51 ملم ناتو".

وفي نوفمبر الماضي، كشف المصدر عن خطط لاختبار هذه البندقية سواء في ميادين الرماية العسكرية أو في ظروف القتال الحقيقية للعملية الخاصة.

وقال المصدر: "بدأ إنتاج الدفعة الأولى من عدة عشرات من بنادق القنص شبه الآلية الجديدة عيار 7.62×51 ملم ناتو، لتسليمها إلى القوات المسلحة الروسية، في المستقبل المنظور سيتم تسليمهم إلى وحدات مختلفة من قواتنا المسلحة والحرس الروسي، البندقية الجديدة تسمى شوتشيك".

وفي أكتوبر 2022، قال مؤسس شركة "لوباييف آرمز" المصنعة لأسلحة القناصة عالية الدقة، فلاديسلاف لوباييف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، حول إنشاء بندقية ذاتية التحميل، على أساس بندقية القنص AR-10 من عيار 308 المعروف بـ "7.62×51 ملم ناتو" مع زيادة المدى (1000 مترا)، ومعدل إطلاق النار (0,5).

ووفقا له، تم تنفيذ مشروع المبادرة هذا نتيجة للتشاور مع القناصة المشاركين في العملية الخاصة.

المصدر: نوفوستي