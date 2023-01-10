"بيرقدار" تختبر طائرة مسيرة تقلع عموديا
نشرت شركة "بيرقدار" التركية للطائرات المسيرة مقطع فيديو على موقع "تويتر" لمركبتها الجديدة VTOL، التي نجحت في الإقلاع عموديا والطيران حتى ارتفاع 8 آلاف قدم.
🛫✈️🛬 #BayraktarDİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu ✅— BAYKAR (@BaykarTech) January 9, 2023
🛫✈️🛬 #BayraktarVTOL 8000 feet Operational Altitude Flight ✅#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/6ynFto3BbU
ومن المقرر أن تدخل هذه الطائرة إلى الخدمة في وقت مبكر من عام 2023، ولديها إمكانيات الطيران الأوتوماتيكي وشبه الأوتوماتيكي، إضافة إلى الإقلاع والهبوط تلقائيا.
وسوف تكون قاعدة هذه الطائرات، من بين أماكن أخرى، سفينة الإنزال Andalu، السفينة الرئيسية للبحرية التركية، حيث يمكن للطائرة المسيرة التكتيكية أداء مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.