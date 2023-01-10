"بيرقدار" تختبر طائرة مسيرة تقلع عموديا

نشرت شركة "بيرقدار" التركية للطائرات المسيرة مقطع فيديو على موقع "تويتر" لمركبتها الجديدة VTOL، التي نجحت في الإقلاع عموديا والطيران حتى ارتفاع 8 آلاف قدم.

ومن المقرر أن تدخل هذه الطائرة إلى الخدمة في وقت مبكر من عام 2023، ولديها إمكانيات الطيران الأوتوماتيكي وشبه الأوتوماتيكي، إضافة إلى الإقلاع والهبوط تلقائيا.

وسوف تكون قاعدة هذه الطائرات، من بين أماكن أخرى، سفينة الإنزال Andalu، السفينة الرئيسية للبحرية التركية، حيث يمكن للطائرة المسيرة التكتيكية أداء مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.

المصدر: الأناضول+تويتر