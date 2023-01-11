الهنود ينصبون برجا مدرعا من دبابة "تي – 90" على دبابة "تي – 72"

لا يزال الجيش الهندي يستخدم 2400 دبابة من طراز "تي – 72 إم 1" (Ajeya). لكنها صارت مع مرور الوقت لا تتفق مع الشروط والمتطلبات التقنية المعاصرة.

لذلك تحاول قيادة الجيش الهندي اتخاذ إجراءات من شأنها تمكين تلك الدبابة من خوض عمليات حربية ناجحة في ميدان القتال. وقد درست القيادة الهندية مختلف الاحتمالات لتحديث تلك الدبابات، بما في ذلك اقتراحات أجنبية، وبصورة خاصة تزويدها بمحرك أوكراني الصنع. لكنها تخلت آخر المطاف عن كل الاقتراحات بعد أن أخذت في الاعتبار خبرة أثيوبيا والجزائر بهذا الشأن فقررت تزويد "تي – 72" بأجهزة الوقاية الدينامية المضادة للقذائف الجوفاء وأجهزة الاتصال والرؤية الليلية الحديثة.

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إلا أن كل تلك الإجراءات عاجزة عن جعل الدبابة حديثة ومطوّرة بشكل جيد على الرغم من محاولات تزويدها بـ"دروع نفاثة" من الجيل الثاني قادرة على التصدي للصواريخ المضادة للدبابات.

وقد أفادت وسائل الإعلام العام الماضي بظهور نموذج جديد من دبابة "تي – 72 إم 1" (Arjun ) يحمل برجا مدرعا مفكوكا عن دبابة " تي – 90 إس" (Bhishma) الروسية التصنيع.

ويقول الخبراء الهنود إن هذا المشروع يزيد إلى حد بعيد من حماية الدبابة من الصواريخ، كما يزيد من قدرتها النارية لأنه يسمح بإطلاق الصواريخ الموجهة مباشرة من ماسورة الدبابة.

ومن مميزات تلك الدبابة الهجينة وجود منظومة مستورة للدفاع الجوي وأجهزة تصويب يستخدمها قائد الدبابة الذي يمكن أن يدبلج عمل المشغّل الموجّه.

وصارت الدبابة الهجينة هذه تحظى بشعبية في القوات المسلحة الهندية، وأفادت وسائل الإعلام الهندية العام الماضي بأن الأخصائيين الهنود يخططون لتصنيع دبابة خفيفة ستستخدم جسم مدرعة К9 Vajra-T الكورية الصنع والبرج المدرع لدبابة Bhishma ( تي – 90) الروسية التصنيع. وستخصص تلك الدبابة الخفيفة لخوض عمليات حربية في الجبال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا