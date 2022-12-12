مراحل تطور دبابة "تي – 72 على مدى الـ50 عاما الماضية

تعتبر دبابة "تي-72" من أكثر الدبابات شيوعا في العالم.

وقد أنتجت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية فقط في أعوام 1974 – 1990 نحو 20544 دبابة من هذا النوع. أما العدد الإجمالي للدبابات المنتجة في تلك الفترة فبلغ، حسب وسائل الإعلام، 30000 دبابة.

ولا تزال دبابة "تي – 72" التي دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1973 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويكمن سبب العمر الطويل للدبابة، حسب صحيفة Military Watch Magazine الأمريكية في تحديثها باستمرار وتطوير أسلحتها.

وتمثلت عملية تحديث "تي – 72" إلى "تي – 72 بي 3" بتزويد الدبابة بمدافع جديدة ملساء الماسورة تتماشى مع الأنواع الجديدة من الذخائر. كما تم تطوير أجهزة إدارة النيران بفضل التكامل مع نظام الرؤية الليلية والشاشات الرقمية ووسائل الاتصال الحديثة وجهاز التصويب من طراز "سوسنا".

وتم عام 2016 تحديث الدبابة إلى " تي – 72 بي 3 إم" المزوّدة بأجهزة التعمير الأوتوماتيكية وأجهزة الوقاية الدينامية المطوّرة من طراز "ريليكت" ومحرك بلغت قدرته 1000 حصان. أما مشاركة الدبابة في العملية العسكرية الخاصة فأجبرت مصمميها على تقوية أجهزة حماية الدبابة وتزويدها بأنواع جديدة من قنابل الدخان والشبكة الحديدية تحت البرج.

وبحلول عام 2020 تم تطوير 70% من الدبابات الروسية إلى نموذجي "تي – 72 بي 3" و"تي 72 بي 3 إم"، الأمر الذي يعتبر كافيا لرفع قدرة الدبابة على البقاء سالمة في خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا