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أول غواصة روسية مزودة بصواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت ستدخل الخدمة في الجيش الروسي عام 2026

العلوم والتكنولوجيا

أول غواصة روسية مزودة بصواريخ
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غواصة "بيرم" الروسية
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ستصبح غواصة "بيرم" الروسية من مشروع "ياسن – إم" أول غواصة ستحمل على متنها صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية.

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وقال إنه يتوقع أن تسلم غواصة " بيرم" المزوّدة بصواريخ "تسيركون" للبحرية الروسية بحلول عام 2026. أما اختباراتها فستبدأ نهاية عام 2024 أو مطلع عام 2025.

يذكر أن غواصة "سيفيرودفينسك"، بصفتها أولى الغواصات الروسية من مشروع "ياسن" حققت عام 2022 لأول مرة اطلاقات اختبارية لصاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت من تحت الماء ومن تحت سطح الماء.

أما غواصة "بيرم" فإنها الغواصة السادسة من مشروع "ياسن". لكنها تختلف تصميميا من سابقاتها التابعة للمشروع المذكور المزوّد بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة لسبب استخدامها لصواريخ أسرع من الصوت.

وتبلغ سرعتها 16 عقدة بحرية على سطح البحر و31 عقدة بحرية تحت الماء، عمق غطسها 600 مترا، طاقمها 90 فردا، بمن فيهم 32 ضابطا. وبمقدور الغواصة البقاء في البحر لمدة 100 يوم.

 

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