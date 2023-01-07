روسيا تختبر فرقاطة صاروخية ستدخل الخدمة في أسطول المحيط الهادئ قريبا

أعلنت الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن عن بدء مرحلة الاختبارات الحكومية لسفينة صاروخية جديدة طورت لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت مؤخرا المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية على سفينة رِزكي الصاروخية التي بنيت في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات التي ستجرى في البحر سيتم التحقق من القدرات الحركية للسفينة، ومن منصات هبوط المروحيات الموجودة على متنها، ومن منظومات التسليح، وعمل الرادارات وأجهزة السونار التي حصلت عليها لاكتشاف الأهداف المعادية تحت الماء".

و"رِزكي" هي رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 20380 لصالح أسطول المحيط الهادئ في جيشها، وكانت قد بدأت العمل على تطويرها عام 2016، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.

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يبلغ طول هذه السفينة 100م، ومقدار إزاحتها 2220 طنا، ويمكنها الإبحار لمسافة 4000 ميل في كل مهمة، فضلا عن أنها مسلحة بصواريخ "أوران" الروسية المضادة للسفن، ومنظومات Redut الصاروخية للدفاع الجوي، ومنظومات "بانتسير" الصاروخية الدفاعية المخصصة للسفن، ومدافع من عيار 100 ملم، ورشاشات خفيفة ومتوسطة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات المضادة للسفن والغواصات، وجهزت أيضا بمنصات لحمل المروحيات المتعددة الاستخدامات.

المصدر: سلاح روسيا