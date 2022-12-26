روسيا تنزل إلى المياه "غواصة صامتة" جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن إنزال غواصة عسكرية جديدة إلى المياه طورت لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "يوم الجمعة 23 ديسمبر الجاري أجرت شركة أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية في بطرسبورغ احتفالية خصصت لإنزال غواصة عسكرية جديدة من فئة لادا إلى المياه".

وأضاف البيان "بدأ العمل على تطوير هذه الغواصة عام 2006، وقبل نهاية ديسمبر العام الجاري سيتم الانتهاء من تزويدها بأنظمة الدفع والأنظمة الكهربائية ومعدات الملاحة والتوجيه، وبعدها ستخضع لسلسلة من الاختبارات، ليتم تسليمها لسلاح البحرية الروسي".

وتطور روسيا غواصات "لادا في إطار المشروع الحكومي 677 لتستخدمها في حماية المناطق البحرية من الغواصات والسفن العسكرية المعادية، ولعمليات الاستطلاع ونقل العسكريين والمعدات العسكرية.

ويبلغ طول كل غواصة من هذه الغواصات نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، ويمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وتعمل هذه الغواصات بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء وتصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعلها عصيّة على الاكتشاف من قبل العدو.

المصدر: سلاح روسيا