"فرشاة ذكية" تنظف أسنانك في 10 ثوان!

بينما توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، تُظهر البيانات أن معظم الأشخاص يقومون بتنظيف سريع لمدة 45 ثانية.

وطورت شركة فرنسية فرشاة أسنان لأولئك الذين لا يلتزمون بنصائح الخبراء - وتزعم أنها تنظف الأسنان في 10 ثوانٍ فقط.

وتأتي الفرشاة Y-Brush عبارة عن جهاز على شكل واقي الفم، به 35000 شعيرة نايلون تهتز على الأسنان بينما يمضغ المستخدمون السيليكون مع تدويره داخل أفواههم.

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وتم عرض الجهاز- الفرشاة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية هذا الأسبوع في لاس فيغاس، ولكن يمكن شراؤه أيضا من أمازون مقابل 89.99 دولار.

وفي ليلة الثلاثاء، انطلق العرض بمعاينات إعلامية من بعض الشركات الـ 3000 التي اشتركت للحضور.

ولا تدعي Y-Brush أنها أكثر فاعلية من فرش الأسنان الرائدة، ولكنها تروج لنفسها كوسيلة للتنظيف بسرعة.

ويقوم المستخدمون بوضع الجهاز في أفواههم وتنشيطه وترك آلاف الشعيرات تعمل.

وبمجرد الانتهاء من مجموعة واحدة من الأسنان، تتكرر نفس العملية مع النصف الآخر.

وبينما تقول الشركة إن الأمر يستغرق 10 ثوان فقط، فإن تنظيف الأسنان بالكامل يمكن أن يستغرق ما يصل إلى 30 ثانية - يستغرق تنظيف مجموعة واحدة في كل مرة 10 ثوان.

وتتوفر فرشاة Y بأحجام للبالغين والأطفال وبطارية تدوم لثلاثة أشهر.

المصدر: ديلي ميل