كم من الوقت تستغرق جثة الميت لتتحلل؟

في اللحظة التي يموت فيها الشخص، يبدأ جسمه في الانهيار حيث تذبل خلاياه وتغزوه البكتيريا. ولكن ما هو الوقت الذي يستغرقه الجسم ليتحلل بالكامل؟

على الرغم من أن عملية التحلل تبدأ في غضون دقائق من الوفاة، إلا أن هناك عددا من المتغيرات، بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة وحموضة التربة ومواد التابوت، والتي يمكن أن تؤثر على المدة التي يستغرقها الجسم في الهيكل العظمي. ومع ذلك، في المتوسط، عادة ما يبدأ الجسد المدفون داخل تابوت نموذجي في الانهيار في غضون عام، ولكن يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمان حتى يتحلل بالكامل، ولم يتبق سوى الهيكل العظمي، كما قال دانيال ويسكوت، مدير الأنثروبولوجيا الجنائية المركز في جامعة ولاية تكساس.

وعادة ما تتحول الجثة المدفونة بدون تابوت، والتي لا تحتوي على حماية من الحشرات والعناصر الأخرى، إلى هيكلها العظمي في غضون خمس سنوات، وفقا لنيكولاس باسالاكوا، الأستاذ المشارك في محطة أبحاث الطب الشرعي لطب العظام في جامعة كارولينا الغربية. والتحلل نفسه بسيط إلى حد ما. بمجرد حدوث الموت وتوقف تدفق الدم المؤكسج، تموت الخلايا في عملية تسمى التحلل الذاتي، تطلق الخلايا إنزيمات (خاصة تلك الموجودة في الجسيمات الحالة التي تحتوي على إنزيمات الجهاز الهضمي)، والتي تفكك الخلايا نفسها، وكذلك الكربوهيدرات والبروتينات، وفقا لـ The Cell: A Molecular Approach.

إقرأ المزيد

ويمكن للتعفن، أو تحلل المواد العضوية بدون أكسجين بواسطة البكتيريا أو الفطريات أو الكائنات الحية الأخرى، أن يحول أجزاء من جلد الجسم إلى اللون الأخضر بعد 18 ساعة تقريبا من الوفاة، وفقا لكتاب "تقييم تغييرات ما بعد الوفاة"(StatPearls Publishing ،2022). ويحدث هذا في وقت واحد حيث تتكاثر البكتيريا في البطن بسرعة، ما ينتج عنه غازات تسبب انتفاخ الجسم ورائحته. وتتسارع عملية التعفن عندما يكون الجسم في بيئة حارة، ولهذا السبب غالبا ما يتم حفظ البقايا البشرية في الثلاجات حتى يحين وقت الدفن.

وخلال هذه المرحلة من الانتفاخ، يمكن أن ينزلق الجلد، ويمكن رؤية الأوعية الدموية السوداء المخضرة من خلال الجلد في غضون حوالي 24 إلى 48 ساعة من الوفاة، وفقا لـ "تقييم تغير ما بعد الوفاة". وفي نهاية المطاف، ينهار الانتفاخ، وفي عملية تُعرف باسم التعفن الأسود، تنعم أعضاء وأنسجة الجسم، وتتغذى أشكال الحياة مثل الحشرات والميكروبات على الأنسجة الرخوة المتبقية، تاركة بقايا الهيكل العظمي. ويتباطأ التحلل بشكل ملحوظ في هذه المرحلة [الهيكلية]، ويستغرق الأمر سنوات أو عقودا حتى تتفكك البقايا الهيكلية، وفقا لـ "تقييم تغييرات ما بعد الوفاة".

ولتأخير التعفن، يستطيع المحنطون تصريف الدم والسوائل الأخرى من الجثة واستبدالها بسوائل التحنيط التي يحقنونها في الأوردة. وهذه المواد الكيميائية، التي تعمل كمواد حافظة، توقف النشاط البكتيري الذي يكسر الجسم. وعلى الرغم من أن التحنيط ممارسة شائعة إلا أن بعض الأديان تمنعه لأنه يعتبر تدنيسا للجسد.

وإذا تم دفن النعش في تربة حمضية، فسوف يتآكل بشكل أسرع، ما يعرض الجسم للعناصر، بما في ذلك الحشرات، التي تحفز عملية التحلل.

المصدر: لايف ساينس