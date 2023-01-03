لأول مرة في العالم.. العثور على كائن حي يتغذى على الفيروسات!

أصبح نوع من عوالق المياه العذبة أول كائن حي يزدهر على نظام غذائي من الفيروسات، وفقا لدراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نبراسكا لينكولن في الولايات المتحدة.

وغالبا ما يتم استهلاك الفيروسات بشكل عرضي من قبل مجموعة كبيرة من الكائنات الحية، ويمكن حتى أن تقوم بتسجيل إضافة إلى النظام الغذائي لبعض الكائنات البحرية الأولية. ولكن للتأهل كخطوة حقيقية في السلسلة الغذائية - الموصوفة بالفيروسات - يجب أن تساهم الفيروسات بكمية كبيرة من الطاقة أو العناصر الغذائية.

ويعرف الميكروب Halteria بأنه جنس شائع من الطفيليات يتطاير عندما تدفعه أهدابه الشبيهة بالشعر عبر الماء. ولم يقتصر الأمر على أن العينات المختبرية من ciliate استهلكت فيروسات الكلور المضافة إلى بيئتها، بل غذى الفيروس العملاق نمو Halteria وزاد حجمها.

ويمكن أن يكون للتأثيرات غير المباشرة للاستهلاك الواسع النطاق لفيروسات الكلور في البرية تأثير عميق على دورة الكربون. وتُعرف فيروسات الكلور، المعروفة بإصابة الطحالب الخضراء المجهرية، بانفجار مضيفيها، وإطلاق الكربون والمواد المغذية الأخرى في البيئة - وهي عملية يمكن أن تحد من تناولها كميات كبيرة من الفيروسات.

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ويقول عالم البيئة جون ديلونغ، من جامعة نبراسكا لينكولن: "إذا ضاعفت تقديرا أوليا لعدد الفيروسات الموجودة، وكمية المياه الموجودة، فإنها تأتي إلى هذه الكمية الهائلة من حركة الطاقة في السلسلة الغذائية. إذا كان هذا يحدث على النطاق الذي نعتقد أنه يمكن أن يكون، فيجب أن يغير تماما نظرتنا إلى دورة الكربون العالمية".

واستغرق البحث ثلاث سنوات، واستند إلى فكرة أن العدد الهائل من الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة التي يمكن العثور عليها في الماء قد يؤدي إلى أكل الأولى من قبل الأخيرة - على الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات السابقة يمكن للعلماء الرجوع إليها كمرجع.

وتوجد بعض الأشياء الجيدة داخل الفيروسات إذا كنت كائنا يتطلع إلى الغذاء، بما في ذلك الأحماض الأمينية والأحماض النووية والدهون والنيتروجين والفوسفور.

وجمع الفريق عينات من مياه البرك وأضف إليها فيروسات الكلور، بحثا لمعرفة ما إذا كان أي نوع قد تعامل مع الفيروسات كغذاء وليس كتهديد. وقادهم ذلك إلى Halteria وParamecium، وكلاهما كان مزدهرا في الماء.

وبينما كان Paramecium يتغذى على الفيروسات، إلا أن أحجامها وأعدادها بالكاد تتزحزح. من ناحية أخرى، تناولت Halteria طعامها باستخدام فيروس الكلور كمصدر للمغذيات. ونما العدد بحوالي 15 مرة في يومين، بينما انخفض عدد الفيروس مائة ضعف.

وتم استخدام الصبغة الخضراء الفلورية لتمييز الحمض النووي لفيروسات الكلور قبل إدخاله إلى نوعي العوالق. أكد هذا أن الفيروسات كانت تؤكل: كانت الفجوات - المكافئ الجرثومي للمعدة - تتوهج باللون الأخضر من التغذية.

وكشف مزيد من التحليل أن نمو Halteria مقارنة بانخفاض فيروسات الكلور يطابق النسب التي شوهدت في علاقات المفترس المجهري الأخرى مقابل الفريسة في البيئات المائية، ما يعطي الفريق المزيد من الأدلة على ما كان يحدث.

ونشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت