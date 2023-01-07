الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية أنها زودت هيئات حماية القانون الروسية بدفعة جديدة من رشاشات SR2M.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن معهد الأبحاث المركزي للهندسة الدقيقة التابع لها قدّم للقوات الخاصة في هيئات حماية القانون في روسيا مؤخرا دفعة إضافية من رشاشات SR2M.

تم تطوير رشاش SR2M المحدّث من عيار 9 ملم أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وعام 2004 تم اعتماده من قبل القوات الخاصة التابعة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، ومن ثم في وكالات إنقاذ القانون الأخرى في روسيا.

وصمم هذا المسدس الرشاش للتعامل مع الأهداف الحيّة، وكذلك المركبات غير المدرّعة مثل (السيارات والشاحنات وما إلى ذلك)، وله القدرة على إصابة أهدافه على مسافات تصل إلى 200 متر.

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ويبلغ وزن هذا الرشاش مع مخزن مزود بـ 20 طلقة 1.7 كلغ ،كما يمكن تزويده بمخازن تتسع لـ 20 و 30 طلقة، كما زوّد بالعديد من السكك والمحاور لتجهيزه بملحقات مختلفة، وبأخمص قابل للطي، أما طوله في حال كان الأخمص مطويا فيبلغ 36.7 سم فقط، ما يجعل استخدامه سهلا في الأماكن المغلقة والضيّقة.

المصدر: سلاح روسيا