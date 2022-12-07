روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
أعلنت "Rosoboronexport" الروسية أنها ستنظم جناحا كبيرا يضم أكثر من 400 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال معرض Vietnam Defence 2022 الذي سيقام ما بين 8 و10 ديسمبر الجاري.
ومن بين المعدات العسكرية التي ستعرضها روسيا في فيتنام ستكون درونات Orlan-10E و Orlan-30، ودرونات Orion-E الضاربة.
وستتوفر لزوار المعرض أيضا فرصة التعرف على قاذفات Su-57E الروسية من الجيل الخامس، ومقاتلات Su-35 و Su-30SME ذات القدرة العالية على المناورة، ومروحيات Ka-52E الاستطلاعية القتالية، ومروحيات Mi-171Sh للنقل العسكري، ومروحيات Ka-28 المضادة للغواصات.
وستستعرض "Rosoboronexport" أيضا منظومات Buk وTor الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات Pantsir-S1 للدفاع الجوي، ومنظومات Verba وIgla-S المحمولة، ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية المتنوعة، بما فيها المعدات المخصصة للتشويش على الطائرات والدرونات بمختلف أنواعها.
ومن بين المعروضات الروسية ستكون هناك دبابات T-90S و T-90MS المعدّلة، ومركبات دعم الآليات العسكرية BMPT Terminator، و وقاذفات الصواريخ TOS-1A Solntsepek، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع Msta-S المحدثة، ودبابة "Sprut-SDM1"، البرمائية، ونماذج مختلفة من ناقلات الجنود المدرعة.
أما شركة "كلاشينكوف" الروسية فستستعرض مجموعة متنوعة من بنادق AK-200 و AK-15 و AK-19 الآلية، ورشاشات PPK-20، وبندقية القنص Chukavin، ومسدس Lebedev من عيار 9 ملم.
المصدر: سلاح روسيا