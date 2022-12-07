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روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
youtube/HQ TUBE
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أعلنت "Rosoboronexport" الروسية أنها ستنظم جناحا كبيرا يضم أكثر من 400 نوع من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال معرض Vietnam Defence 2022 الذي سيقام ما بين 8 و10 ديسمبر الجاري.

ومن بين المعدات العسكرية التي ستعرضها روسيا في فيتنام ستكون درونات Orlan-10E و Orlan-30، ودرونات Orion-E الضاربة.

روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
Sputnik

وستتوفر لزوار المعرض أيضا فرصة التعرف على قاذفات Su-57E الروسية من الجيل الخامس، ومقاتلات Su-35 و Su-30SME ذات القدرة العالية على المناورة، ومروحيات Ka-52E الاستطلاعية القتالية، ومروحيات Mi-171Sh للنقل العسكري، ومروحيات Ka-28 المضادة للغواصات.

روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
Sputnik

وستستعرض "Rosoboronexport" أيضا منظومات Buk وTor الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات Pantsir-S1 للدفاع الجوي، ومنظومات Verba وIgla-S المحمولة، ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية المتنوعة، بما فيها المعدات المخصصة للتشويش على الطائرات والدرونات بمختلف أنواعها.

روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
Sputnik

ومن بين المعروضات الروسية ستكون هناك دبابات T-90S و T-90MS المعدّلة، ومركبات دعم الآليات العسكرية BMPT Terminator، و وقاذفات الصواريخ TOS-1A Solntsepek، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع Msta-S المحدثة، ودبابة "Sprut-SDM1"، البرمائية، ونماذج مختلفة من ناقلات الجنود المدرعة.

روسيا تكشف عن مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات العسكرية في فيتنام
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أما شركة "كلاشينكوف" الروسية فستستعرض مجموعة متنوعة من بنادق AK-200 و AK-15 و AK-19 الآلية، ورشاشات PPK-20، وبندقية القنص Chukavin، ومسدس Lebedev من عيار 9 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

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