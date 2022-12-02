روسيا تصنع سفنا صاروخية جديدة لجيشها

أعلن مصنع "آمور" الروسي أنه يعمل على تصنيع عدة سفن صاروخية جديدة لصالح الجيش الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "في أحد الورشات التابعة لمصنعنا ستبدأ قريبا عملية تجميع بعض أجزاء سفينة Udomlya الصاروخية من نوع كاركاكورت، والتي نطورها لصالح سلاح البحرية الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800".

وأضاف البيان "لقد تسلمنا بالفعل 3 مولدات ديزل مخصصة لمنظومة توليد الطاقة في هذه السفينة، ويقوم المختصون بتحضير ومعاينة هذه المعدات قبل تركيبها.. المعدات المطلوبة لتطوير هذه السفينة تصلنا بشكل يومي تقريبا، ونعمل إيضا على تطوير سفينة ثانية هي (رجيف) من نوع كاراكورت لصالح الجيش الروسي، وقد زودنا هذه السفينة أيضا بـ 3 محركات ديزيل ومولدات للطاقة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد وقعت سابقا مع مصنع "آمور" الروسي عقودا للحصول على 4 سفن جديدة من نوع "كاراكورت" لصالح أسطول المحيط الهادئ في الجيش، وبدأت عملية تصنيع أول سفينتين عام 2019، ومن المفترض أن يتم تسليمهما للجيش قبل نهاية 2026.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "كاراكورت" 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا