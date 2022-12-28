باكستان تصنع غواصات جديدة لجيشها

أعلن موقع Naval News أن باكستان بدأت بتصنيع غواصات من جيل جديد لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "في حوض KS&EW لبناء السفن بكراتشي بدأت عملية تصنيع غواصة عسكرية جديدة من فئة Hangor لصالح سلاح البحرية الباكستاني، وهذه الغواصة هي نسخة معدلة عن غواصات Type-039B الصينية، كما جرت في هذا الحوض أيضا احتفالية لقص الفولاذ الأول للغواصة الثانية من هذه الفئة، والتي سيتم تطويرها هناك".

وأشار الموقع في وقت سابق إلى أن السلطات الباكستانية وافقت عام 2015 على شراء غواصات جديدة لسلاح البحرية في جيش البلاد، وعام 2016 وقعت إسلام أباد مع بكين اتفاقيات لتطوير 8 غواصات قتالية جديدة لصالح الجيش الباكستاني، وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الصين بتصنيع 4 غواصات وإرسالها إلى باكستان ما بين عامي 2022 و2023، وأما الغواصات الأربع الأخرى فتصنع في حوض بناء السفن "KS&EW" في باكستان، وستسلم للجيش الباكستاني قبل 2028.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصات الباكستانية الجديدة ستعمل بالديزل والكهرباء، وستكون قادرة على الغوص لعمق 250 م، وسيبلغ طول كل غواصة 76 مترا، وعرضها 8.5 م تقريبا، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 2800 طن، كما ستتسلح بمنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، وسيكون لها القدرة على إطلاق طوربيدات روسية وطوربيدات Yu-6.

المصدر: سلاح روسيا