روسيا تختبر طائرات مسيّرة قادرة على نقل الناس والبضائع

أعلن معهد أبحاث الطيران التابع لجامعة "جوكوفسكي" الروسية عن بدء اختبار نموذج لطائرة مسيرة جديدة قادرة على نقل الناس والبضائع.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد "بدأ الخبراء التابعون لمعهدنا باختبار نموذج لطائرة مسيرة واعدة وضع تصميمها مختصون من مؤسسة Bartini Design الروسية".

وأضاف البيان "المختصون في المعهد باشروا باختبار ديناميكية الهواء بالنسبة للطائرة الجديدة، ودراسة انسيابية الطائرة عند التحليق وعند الإقلاع والهبوط.. الطائرة الجديدة تتكون من هيكل أساسي ذي شكل شبه بيضوي، مثبتة عليه 4 محاور تحمل مراوح متحركة تضمن دفع الطائرة في الهواء وتساعد على إقلاعها وهبوطها بشكل عمودي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرة صممت لنقل البضائع والحمولات، كما سيكون بإمكانها حمل شخصين أو 4 أشخاص لمسافة تصل إلى 150 كلم، والطيران بسرعة 300 كلم/سا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة Bartini Design كانت قد صممت سابقا العديد من نماذج الدرونات التي ستستخدم في خدمات البريد ونقل البضائع.

المصدر: سلاح روسيا