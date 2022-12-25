اكتشاف آثار الإنسان القديم بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية

اكتشف علماء معهد الآثار والأثنوغرافيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أقدم آثار للإنسان القديم من الجنس المعاصر بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، شمال غرب سيبيريا.

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ويشير ميخائيل شونكوف، مستشار مدير معهد الآثار والأثنوغرافيا، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن هذه هي أبعد نقطة في الشمال، يعثر فيها على آثار تدل على وجود الإنسان القديم في مناطق غرب سيبيريا.

ويقول: "يبلغ عمر هذه الآثار 45-40 ألف سنة، وهي أقدم الآثار المكتشفة التي تشير إلى تواجد الإنسان في الدائرة القطبية".

ويضيف، عثر على هذه الآثار عند خط عرض 65 درجة شمالا، والدائرة القطبية الشمالية تقع على خط عرض 66.

ووفقا له، تسمح هذه الآثار التي تعود إلى الإنسان الحديث Homo Sapience، بالحديث عن قدرة الإنسان القديم العالية على التكيف.

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء عثروا أيضا على عظام الرنة وعليها آثار ذبح باستخدام أدوات حجرية. كما عثروا على قطع حجرية نادرة في هذه المنطقة، تعادل قيمتها، قيمة عشرات القطع الحجرية التي عثر عليها في المناطق الجنوبية.

المصدر: تاس