مدرعات "بوما" تخيّب آمال العسكريين الألمان

تسلّم الجيش الألماني دفعة من عربات المشاة القتالية "بوما" (Puma ) المعيوبة، ولم تكن هناك حتى عربة واحدة من أصل 18 عربة قتالية جاهزة للاستخدام القتالي.

أفادت بذلك مجلة Spiegel الألمانية التي قالت إن قيادة الجيش الألماني عبثا علّقت آمالا كبيرة على تلك المدرعة، وكانت قد أعلنت أن تلك المدرعة يجب أن تشكّل قوة ضاربة رئيسية لسلاح المدرعات الألماني إلى جانب دبابة "ليوبارد – 3" الواعدة.

وحسب قائد فرقة الدبابات العاشرة، فإن جاهزية هذه العربات القتالية تتحول إلى يانصيب، حيث انخفضت الموثوقية التشغيلية لـ18 عربة إلى الصفر، إذ اتضح أن عربتيْن أخيرتين منها قد خضعتا للاختبارات في ميدان التدريب تعطلتا بعد تنفيذ الرماية بساعة ونصف الساعة بسبب وجود أعطاب في البرج المدرع.

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يذكر أن الأجهزة الإلكترونية للعربات القتالية هي الأكثر عرضة للخطر. فقد نشب حريق خطير في إحدى تلك العربات بسبب اشتعال كابل في حجرة القيادة. وحسب الخبراء في الجيش الألماني فإن هناك مخاوف بشأن الجاهزية القتالية لتلك العربة والتي لا يمكن استعادتها إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

مع ذلك فإن ألمانيا تنوي توقيع اتفاقية توريد عربات "بوما" القتالية الجديدة وتوظيف أموال لهذا الغرض. لكن قائد الفرقة يعتقد أن عربات "بوما" خيّبت الآمال المعلقة عليها. ويبدو أنها لن تدخل في نهاية أبريل المقبل الخدمة في الجيش الألماني الذي سيضطر إلى العودة لمدرعة Marder القديمة التي تجاوز عمرها 20 عاما.

يذكر ان الجيش الأوكراني هو أيضا علّق آمالا كباراً على تلك العربة القتالية الواعدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا