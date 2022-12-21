"كلاشنيكوف" تبدأ في الإنتاج المتسلسل لرشاشات " آكا – 15" و" آكا – 19"

أفادت شركة "كلاشنيكوف" الروسية بأنها ستبدأ قريبا في الإنتاج الصناعي المتسلسل لرشاشي "آكا – 15" و"آكا – 19" على أساس رشاش "آكا – 12".

وسيستخدم "آكا – 15" طلقات عيار 7.62×39 . أما رشاش "آكا – 19" فإنه مخصص لطلقات عيار الناتو 5.56×45.

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يذكر أن "آكا – 15" عبارة عن نموذج للسلاح الفردي الخفيف سيستخدمه أفراد وحدات القوات الخاصة الروسية وغيرها من الأجهزة الأمنية. وقد دخل رشاش "آكا – 15" ضمن محتويات البزة والتجهيزات العسكرية للجندي الروسي المعروفة باسم "راتنيك".

أما "آكا – 19" فإنه نموذج قابل للتصدير إلى جيوش تعتمد معايير الناتو.

ويشير مصممو السلاح إلى أن كلا النموذجيْن يمثلان ذروة في تطوير نظام "كلاشنيكوف"، وإنهما يختلفان عن الأجيال السابقة ببيئة العمل المدروسة وإمكانية استخدامهما ليلا ونهارا ودقة وكثافة الرمي المرتفعة.

ومن سمات "آكا – 15" المميّزة إمكانية استبدال وحداته بوحدات أخرى وزناده السداسي الأوضاع ووجود قبضة مسدس جديدة متصلة بواقي الزناد وزر على الوجهيْن لإخراج العلبة وغيرها من السمات المميزة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا