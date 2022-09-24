إدخال تعديلات في تصميم رشاش "آكا - 12" الروسي بعد تعميم خبرة المعارك في أوكرانيا

خضع رشاش "آكا – 12" الروسي لعملية إدخال تعديلات في تصميمه بعد تعميم خبرة استخدامه القتالي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقد استبعد المصممون نظام إطلاق النار بطلقتيْن وطبقوا نظام التحكم في نظام الرمي من الجانبين.

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وأعلن رئيس شركة "كلاشينكوف"، آلان لوشنيكوف أن نموذجا تجريبيا للرشاش المطوّر قد تم استعراضه مؤخرا في وزارة الدفاع الروسية. ويتم الآن إدخال حلول تقنية مقررة في الوثائق التقنية للرشاش.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في أبريل الماضي بأن رشاش" آكا - 12" الذي يعد سلاحا خفيفا رئيسيا في الجيش الروسي ستُدخل في تصميمه تعديلات بناء على خبرة المعارك التي جرت في ماريوبول.

وقد حصل الرشاش على لوحات "بيكاتيني"، ما مكّن المستخدم من تركيب أجهزة التصويب والرؤية الليلية دلالة الهدف والمصباح والركائز بمختلف أنواعها. أما الأخمص القابل للطي فيسمح بالتحكم في طوله وتكييف الرشاش على الخصائص الشخصية للجندي.

فيما يتعلق بجهاز التعويض الذي يركّب على ماسورة الرشاش فإنه يقلل من المردود ويخفّض في الوقت نفسه من الوميض الناجم عن إطلاق النار. وسمح كل ذلك بزيادة مدى النيران الفعالة للرشاش إلى 1000 متر. ويمكن أن يستخدم الرشاش مخزنا دائري الشكل يتسع لـ96 طلقة، بالإضافة إلى مخزنيْن كلاسيكيين يتسعان لـ30 و60 طلقة. وبلغ وزن الرشاش 3.5 كيلوغرام.

المصدر: نوفوستي