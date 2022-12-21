الجيش الياباني يتسلح بفرقاطة صاروخية جديدة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن اليابان ضمت إلى جيشها مؤخرا سفينة صاروخية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "شهد حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries في ناغاساكي مؤخرا احتفالا خصص لضم سفينة جديدة من سفن 30FFM إلى الجيش الياباني، وخلال الاحتفال أنزل عن ظهر السفينة علم الشركة المصنعة ورفع علم سلاح البحرية التابع للجيش".

وأشار الموقع إلى أن طول السفينة الجديدة يبلغ 132.5 م، وعرضها 16,3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، وتمكنها محركاتها التي تعمل بالديزل والغاز من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، أما طاقمها الأساسي فيتكون من 90 شخصا بالرغم من حجمها الكبير، ما يدل على تطوير تقنيات هذه السفينة لتكون أقل اعتمادا على البشر في التحكم بمنظوماتها وتقنياتها الكثيرة.

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وتتسلح هذه الفرقاطة بمدافع Mk.45 من عيار 127 ملم، وقاذفات صوايخ Mk.45، وصواريخ Type-17 المضادة للاهداف البحرية والتي يصل مداها إلى 400 كلم، إضافة إلى رشاشات من عيار 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا