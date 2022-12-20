الأخصائيون في مؤسسة" روس آتوم" الروسية يبتكرون طريقة جديدة لحماية الطائرات من الصواريخ الموجهة ذاتيا

ابتكر العلماء في معهد الفيزياء التجريبية للبحوث العلمية في مؤسسة "روس آتوم" الروسية سبيلا جديدا لحماية الطائرات والمروحيات من الصواريخ الموجهة ذاتيا.

وقد حصل العلماء على براءة الاختراع الخاصة بابتكارهم. وجاء في مذكرة ملحقة بشهادة براءة الاختراع قدمتها الهيئة الفيدرالية للملكية الذهنية (روس باتنت RusPatent) أن العلماء اقترحوا قطر الطائرات لأهداف كاذبة، وهي كرات معدنية خفيفة متصلة في سلسلة واحدة بمساعدة كابلات.

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ويتم اختيار عدد الكرات والمسافة بينها وقطر كل منها بحيث تحاكي الهدف الكاذب وهو طائرة أخرى ذات قيمة كبيرة، ما يسمى بـ"مساحة التشتت الفعالة" الأكثر وضوحا بالنسبة للرادارات.

ويُقترح وضع التصميم المذكور في حجرة خاصة بالطائرة. وعند الوصول إلى أخطر مناطق الدفاع الجوي، يتم إطلاق التصميم باستخدام منجنيق وقطره بواسطة كابل على مسافة معينة من الطائرة المراد حمايتها. يتم اختيار طول سلسلة الكرات بأكملها لتتناسب مع طول الطائرة المحاكية. ويفترض، حسب مؤلفي الاختراع، أن يُربك كل ذلك الصاروخ الموجّه إلى الطائرة ويُوجهه إلى الهدف الكاذب.

المصدر: تاس