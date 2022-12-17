انتهت روسيا من اختبار رادار "بورشيفيك" الذاتي الحركة المخصص لاكتشاف أجهزة "ستارلينك" للاتصال الفضائي.

وتم تصميم الرادار في شركة "سيستروريتسكي أوروجيني زافود" الروسية الخاصة.

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وقال المدوّن العسكري المعروف باسم "أدمين" إنه سيشارك شخصيا في اختبار الرادار في منطقة العملية العسكرية الخاصة على خطها الأمامي مباشرة.

وبمقدور" رادار "بورشيفيك"، حسب المدون، تحديد موقع أجهزة "ستارلينك" للاتصال الفضائي على مسافة 10 كيلومترات وبدقة 60 مترا.

وقال إن الرادار يمكن وضعه على منصة مدولبة، ما يجعل استخدامه على خط الجبهة أمرا مريحا.

يذكر أن أجهزة "ستارلينك" الفضائية التابعة لشركة "إيلون ماسك" الأمريكية الخاصة تلعب دورا هاما في توفير الاتصال والقيادة لجيش نظام كييف. وكانت وسائل الإعلام الغربية تشير مرارا إلى أن تعطيل تلك الأجهزة عن العمل يؤثر على القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا