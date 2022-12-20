أعلنت 19FortyFive أنه يمكن اعتبار الطائرة البريطانية ذات المقعدين Sea Vixen التي تقلع من حاملة الطائرات، أسوأ طائرة مقاتلة في التاريخ على الإطلاق.

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ويشير موقع 19FortyFive الأمريكي، إلى أن "هذه الطائرة سيئة للغاية، حيث أن نسبة 38 بالمئة من مجموعها تحطم نتيجة حوادث وقعت خلال أعوام 1952-1972".

ويضيف: زودت الطائرة Sea Vixen بقمرة قيادة خارج مركز الثقل وذيل مزدوج من اجل زيادة كمية الوقود.

ووفقا له "قد تكون هذه الميزات، هي السبب في جميع الحوادث. وقد احتفظ بها البريطانيون على مدى 20 عاما، على الرغم من أنها كانت تسقط من حاملات الطائرات، ومن امتلاكهم طائرات F-4 فانتوم".

ويضيف: 55 طائرة من مجموع 145 من طراز Sea Vixen لم تشارك أبدا في معارك جوية، ومع ذلك تحطمت أو تضررت، ما أدى إلى مقتل 51 طيارا.

المصدر: لينتا. رو