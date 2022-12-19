روسيا تكشف عن سترة مدرعة تحمي الجندي من الشظايا والحرارة

كشف معرض " البزات والتجهيزات العسكرية" الذي أقيم في معرض منجزات الاقتصاد الوطني "في دي إن خا" بموسكو عن سترة "بيخوتينتس pekhotinets" المدرعة من الدرجة الرابعة.

لا يزيد وزن السترة المدرعة عن 9 كيلوغرامات فقط وهي تحمي الجندي من الشظايا والرصاص عيار 5.45 و7.62 ملم. وعلاوة على ذلك فإن النسيج الذي يستخدم في السترة يتميز بقدرته على مقاومة الحرارة حتى 1600 درجة مئوية.

وقد تصلح مثل هذه السترات المدرعة لأفراد طواقم الدبابات وغيرها من المدرعات في حال إصابتها بذخائر جوفاء.

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وقال مصمم السترة المدرعة، دميتري سامويلوف، إن السترة تم تصنيعها وفقا لتكنولوجيا تختلف تماما عن تلك التي استخدمت عند تصنيع مثيلاتها، الأمر الذي سمح بتوزيع الضغط على أعضاء الجسم كلها، بما في ذلك 1500 غرام من الضغط على كل من ساقي الجندي. وأضاف أن كل صفيحة مدرعة تتضمنها السترة بمقدورها تحمل الإصابة بـ24 رصاصة عيار 5.45 ملم.

وتساعد السترة المدرعة الجندي على النجاة في حال وقوعه في الماء لأنها لا تغرق.

وكشف المعرض أيضا عن خوذة بوزن 1100 غرام، وهي أخف خوذة عسكرية في الجيش الروسي، وقد تمت تجربتها في العملية العسكرية الخاصة من قبل أفراد القوات الخاصة الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا