هل تعلم تعلم أسلاف البشر المشي منتصبي القامة قبل نزولهم من الأشجار؟

تفترض التظرية السائدة بين العلماء، أن أسلافنا، بدأوا يمشون منتصبي القامة على الأرض الصلبة، بعد نزولهم من الأشجار. ولكن دراسة جديدة تشكك في هذه النظرية.





وتشير مجلة Science Advances، إلى أن باحثين من الولايات المتحدة وبريطانيا درسوا كيف يتحرك الشمبانزي البري (الشمبانزي هم أقرب الأقارب الجينيين الأحياء)، الذي يعيش في وادي عيسى غرب تنزانيا.

ويشبه موطن الشمبانزي في وادي عيسى، إلى حد بعيد موطن أسلاف الإنسان الأوائل: فسيفساء من الغابات والمساحات المفتوحة الفارغة. وقد سمح هذا التشابه للعلماء بدراسة كيف يمكن أن يساهم هذا النوع من المناظر الطبيعية في تطور أشباه البشر ومشيهم منتصبي القامة.

وتوقع الباحثون، أنه بالنظر لقلة الأشجار في وادي عيسى مقارنة بالغابات الاستوائية، التي تعيش فيها معظم الشمبانزي، فإن الحيوانات في هذا الوادي ستقضي فترة أطول على الأرض، وليس على الأشجار.

ووفقا للباحثين، هناك عدد من الأسباب المقبولة عموما للمشي بانتصاب القامة (مثل حمل الأشياء أو الاضطرار إلى الوقوف على قدمين لرؤية ما فوق العشب العالي) ترتبط ببقاء الرئيسيات على الأرض. لذلك، شمبانزي وادي عيسى، يمشي في كثير من الأحيان على طرفين، وليس على أربعة. ولكن هذه الفرضية لم تتأكد خلال متابعة حياة الشمبانزي.

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ومن أجل تأكيدها، راقب الباحثون سلوك 13 شمبانزيا بالغا لمدة 15 شهرا، في الغابة أو منطقة مكشوفة، لتحديد العلاقة بين سلوكها والميزات الطبيعية للمكان . سجل الباحثون خلالها عدد المرات التي تتسلق فيها هذه الحيوانات الأشجار، أو تقف على قدمين أو تكون معلقة على شجرة.

وبنفس الطريقة رصد الباحثون كل حالة مشي الشمبانزي منتصبي القامة وهل كانت مرتبطة بمكان وجودها على الأرض أم على الأشجار.

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وأظهرت النتائج، أن قرود شمبانزي وادي عيسى، كانت تقضي على غصون الأشجار وقتا طويلا كبقية الشمبانزي في الغابات الكثيفة. أي أنها لم تقض على الأرض وقتا طويلا كما كان يتوقع الباحثون.

وبالإضافة إلى هذا، كان الباحثون يتوقعون، أن تمشي الشمبانزي في المناطق التي فيها الغطاء النباتي منخفض على قدميها منتصبة، ولكن ظهر انها في 85 بالمئة من الحالات كانت تقف على قدميها على أغصان الأشجار.

ويعتقد الباحثون، أن النتائج التي حصلوا عليها تتعارض مع النظرية السائدة التي تفيد بأن الأماكن المكشوفة والجافة في السافانا، أجبرت أسلاف البشر القدامى على الوقوف على أقدامهم. لأن نتائج هذه الدراسة تفيد بأن أشباه الإنسان تطوروا وصولا إلى المشي منتصبين على قدمين وهم على أغصان الأشجار.

ومع ذلك، يعترف الباحثون، بأنه إلى الآن لايزال لغزا، لماذا أسلاف الإنسان فقط من بين جميع أنواع القردة، كانوا أول من سار على قدمين.

المصدر: فيستي. رو