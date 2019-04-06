أسنان عمرها 240 ألف سنة قد تكشف عن سلف بشري غامض

يدرس علماء مجموعة من الأسنان القديمة، اكتُشفت لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، يُعتقد أنها نشأت قبل أكثر من 200 ألف عام ويمكن أن تكشف عن سلف بشري لم يكن معروفا من قبل.

وعُثر على الأسنان الأربعة لأول مرة في كهف "Yanhui"، الواقع في مقاطعة "Tongzi" جنوب الصين، بين عامي 1972 و1983.

وفي ذلك الوقت، صُنفت على أنها تعود إلى "Homo erectus"، وهو نوع بدائي يمكنه المشي منتصبا ويعود تاريخه إلى 1.8 مليون عام.

Nearly 240,000-year-old ancient teeth could reveal previously unknown human ancestor from Southern China https://t.co/taz8etuTj4 — Δανταλίαν Βιβλιοθέκος (@Dantalianangela) April 5, 2019

والآن، يعتقد فريق من الباحثين في المركز الوطني "CENIEH"، أن الأسنان قد تعود إلى "Homo erectus" أو نظيره الأكثر تطورا "Neanderthals"، أو ربما نشأت في مجموعة غامضة أخرى.

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وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، استخدم الباحثون طرقا حديثة مثل التحليل الهندسي المورفومتري، الذي يدرس تغيير الشكل، والتصوير المقطعي الدقيق أو التصوير بالأشعة السينية ثلاثية الأبعاد.

وقال الباحثون إن تاريخ الأسنان قد يعود إلى الفترة بين 172 ألف و240 ألف سنة مضت.

وكجزء من تحليلهم، قارنوا بين أسنان "Tongzi" و"hominims"، من الفترة الزمنية نفسها (الجزء الأخير من عصر البلاستوسين الأوسط)، والمناطق المحيطة بها في شرق آسيا.

وحلل الباحثون هياكل وأنماط أسنان "Tongzi"، وفقا لـ "ناشيونال جيوغرافيك". كما قارنوا الأسنان بعينات حديثة من شرق آسيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى بما في ذلك غرب آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وثبت أن الأسنان المكتشفة أكثر إثارة للحيرة، عندما اكتشفوا أن العاج أو النسيج الموجود أسفل المينا، لا يبدو أنه يحتوي على التجاعيد نفسها الموجودة في أسنان "Homo erectus"، وفقا للتقارير.

وجمع الباحثون كمية وفيرة من المعلومات الجينية من السلف القديم "Denisovans"، ولكن عددا قليلا جدا من بقايا الحفريات يوجد في مكان البحث. لذا فإن تحديد هوية الأسنان في السجل الأحفوري، يظل لغزا محيرا.

المصدر: ديلي ميل