تشكّل منظومات NASAMS الصاروخية النرويجية والأمريكية الصنع للدفاع الجوي، شانها شأن منظومات الدفاع الجوية السوفيتية الصنع القديمة، مخاطر كبيرة على المنشآت المدنية والسكان المسالمين.

وقد نشرت شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات تم تصويرها مؤخرا في كييف أظهرت سقوط شظايا كبيرة ناجمة عن انفجار صاروخ NASAMS النروجي للدفاع الجوي على سيارة مدنية، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بها. بينما لم تستطع الهدايا الأجنبية إسقاط مسيّرة "غيران – 2" الانتحارية التي دمّرت بنجاح هدفا معينا لها.

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وقد نشرات وسائل الإعلام في أكتوبر الماضي معلومات أولية عن وصول منظومتي دفاع جوي من هذا النوع إلى أوكرانيا.

ومن مميزات تلك المنظومات تزويدها بصواريخ AIM-120 AMRAAM المسلحة برؤوس رادارية موجّهة ذاتيا.

يذكر أن منظومة NASAMS استخدمت في التسعينيات كسلاح جو – جو تحمله طائرات "إف – 15 إيغل"، "إف – 16 فالكون"، F/A-18 Hornet ، F-22 Raptor وغيرها. ثم اتخذ قرار بتكييف المنظومات بحيث تُحمل على منصات إطلاق برية. ودخلت تلك المنصات الخدمة في الجيش النرويجي منذ 28 عاما.

وتستخدم هذه المنظومات في الوقت الراهن في ما يزيد عن 10 بلدان، بينها الولايات المتحدة وبلدان الناتو حيث تم تحديثها. ويشار إلى أن مدى عمل بعض نسخها المطورة بلغ 50 كيلومترا. لكن غالبا ما لا يتم إثبات المواصفات المعلن عنها في واقع المعركة الحقيقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا