الجيش الروسي ينجح في استخدام منظومة "تور" القطبية للدفاع الجوي في العملية العسكرية الخاصة

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر استخدام مجمع "تور – إم 2 دي تي" الصاروخي القطبي للدفاع الجوي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وقد أطلقت على تلك المنظومة تسمية "قاتلة الدرونات".

وتم تصميم النموذج القطبي لمنظومة الدفاع الجوي هذه، خلافا لنموذجها الأساسي، على أساس منصة مجنزرة ثنائية الأقسام تتميز بقدرة فائقة على اجتياز الموانع الطبيعية والصناعية.

ويمكن أن يسير النموذج القطبي للمنظومة في مناطق وعرة مغطاة بالثلوج وكذلك في المستنقعات. كما بمقدوره عبور الموانع المائية. ويسير النموذج القطبي بسرعة 43 كلم/ساعة على الطريق المعبّدة و30 كلم/ساعة على الطريق الترابية.

ويمكنه إصابة الأهداف على مسافات تتراوح بين 1000 و16000 كيلومتر. أما الارتفاع الأقصى لتدمير الأهداف الجوية فيبلغ 20000 متر. ويمكنه اعتراض العدو الجوي حتى لو حلّق على ارتفاع منخفض جدا بسرعة 700 متر في الثانية.

وتستطيع منظومة "تور – إم 2 دي تي" إسقاط كل الوسائل للهجوم الجوي، بما فيه المسيّرات بمختلف أنواعها والطائرات الضاربة والمروحيات ومختلف أنواع القنابل الجوية والصواريخ المجنحة والمضادة للرادار.

وتحمل المنظومة 16 صاروخا مضادا للجو ويمكن أن تعمل منصاتها الصاروخية لمدة 46 ساعة دون أن تزوّد بالوقود. ويضم طاقمها 4 أفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا