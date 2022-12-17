أفادت مصادر تشيكية بأن دبابات "تي - 72 إم" قد تصل جيش نظام كييف من أحد البلدان الإفريقية.

جاء هذا الخبر نقلا عن ريشارد كوبن، المدير التجاري لشركة Excalibur Army المعروفة بصفقاتها غير الشرعية الخاصة بتوريد الأسلحة والمعدات الحربية إلى مختلف المواقع الساخنة في العالم أجمع، بما في ذلك أوكرانيا.

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ويجري الآن في معامل تلك الشركة، حسب كوبن، إصلاح وتحديث دفعة كبيرة من دبابات "تي – 72" السوفيتية التصنيع حيث تزوّد هذه الدبابات القديمة بأجهزة الوقاية الدينامية وأجهزة التصويب الليلية الحديثة ووسائل الاتصال المطوّرة، فضلا عن محركات الديزل الجديدة التي تولد قوة 840 حصانا. ويتم تمويل كل ذلك على حساب الجانب الأمريكي.

ومن المعلوم أن شركة Excalibur Army تولت أيضا تطوير راجمات الصواريخ عيار 122 ملم من طراز RM-70 Vampire التي تقصف دونيسك حاليا ومدافع Dana-M2 المخصصة لمكافحة المسيّرات وسيارات بيك آب مع الرشاشات الثقيلة المضادة للجو عيار 14.5 ملم.

ويعتقد محللون كثيرون أن المغرب هي التي تراجعت عن دباباتها لصالح أوكرانيا تحت ضغط قوي من الجانب الأمريكي. ويدور الحديث عن 30 دبابة "تي – 72".

وهناك معلومات تفيد بتنظيم جسر جوي تنقل عبره طائرات النقل "آن-124" الأوكرانية مختلف قطع الغيار للدبابات السوفيتية الصنع من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

يذكر أن في حوزة القوات البرية المغربية ما يزيد عن 100 دبابة من طراز "تي -72"، ولا تزال 60 دبابة منها في حالة تخزين. وتم إخضاع بقية الدبابات لتطوير بسيط حيث تم تزويدها بأجهزة تصويب ليلي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا