علماء روس يبتكرون تقنية لإنتاج مرشحات سيراميكية يمكن التحكم بمساماتها

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بيرم Perm الوطنية للبحوث التكنولوجية، أن علماء الجامعة ابتكروا طريقة لإنتاج مرشحات (فلاتر) سيراميكية يمكن التحكم بفتحة مساماتها.

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وتستخدم المرشحات السيراميكية نظرا لبنيتها المسامية في تنظيف السوائل والغازات الساخنة من الكائنات الحية الدقيقة ومن السخام، وكذلك من المعادن والأملاح.

وقد ابتكر الباحثون تكنولوجيا جديدة لإنتاج المرشحات السيراميكية، تسمح بالتحكم ببنيتها المسامية.

وجاء في بيان المكتب: "تتميز الطريقة التي ابتكرها علماء الجامعة، في أنها من خلال التأثير في المحلول المعلق باستخدام مجال مغناطيسي ضعيف بصورة دائمة أثناء عملية الصب، يمكن تشكيل بنية مسامية وتجفيف المادة المستقبلية بتجميد إضافي للهلام. وحدد الباحثون الظروف المثلى لهذه التكنولوجيا من نتائج سلسلة تجارب".

وتسمح الطريقة المبتكرة بتعديل فتحة مسامات المادة في نطاق 14-45 بالمئة وإنتاج عينات قطر مساماتها من 200 إلى 600 ميكرومتر.

ووفقا للخبراء، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في إنتاج مواد مرشحة ومحفزات في الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيميائية والطاقة.

المصدر: تاس