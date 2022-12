روسيا..ابتكار جزيء "مضيء" لإيصال الدواء إلى المكان المطلوب

ابتكر علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية جزيئا "مضيئا" (منارة) لتتبع إيصال الدواء إلى المكان المطلوب.





وتشير مجلة Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics، إلى أن المادة المستخدمة، وفقا للباحثين، هي مادة مضادة للحساسية وتعزز منظومة المناعة، وهي ذات سمية منخفضة، ولها عدد من الخصائص المفيدة الأخرى.

إقرأ المزيد

ويشير الباحثون، إلى أن البوليمرات البيولوجية غير قادرة على التوهج. ولجعلها تتوهج، يمكن إنشاء أدوات لتصورها في مختلف النظم الطبية الحيوية. ويمكن استخدام هذه المركبات كوسيلة لنقل الدواء في الجسم أو كمستشعر حساس لدرجات الحرارة أو الوسط الحمضي القاعدي المتوازن. كما يجب أن تكون منخفضة السمية.

وقد اقترح فريق من علماء جامعة سيبيريا الفيدرالية، استخدام بوليمير أرابينوغالاكتان، المتعدد السكريد الطبيعي القابل للذوبان في الماء والذي يمكن الحصول عليه من الصنوبر السيبيري، ، كأساس للبوليمر المضيء. فقد اتضح أن هذه المادة تخترق أغشية الخلايا الحية جيدا ، ولها تأثير مفيد على جهاز المناعة ولديها عدد من الخصائص المفيدة الأخرى.

ووفقا للباحثين يمكن استخدام المركبات القابلة للذوبان في الماء ، في إنشاء منظومات أكثر تعقيدا مع العديد من"المنارات".

المصدر: نوفوستي