روسيا تختبر سفينة أبحاث بحرية جديدة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الاختبارات جارية على سفينة أبحاث بحرية جديدة طوّرت لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن "بدأت سفينة يفغيني غوريغليدجان الجديدة للأبحاث البحرية مرحلة أخرى من الاختبارات، هذه المرحلة من الاختبارات تجرى في بحر البلطيق".

وأضاف البيان "من المتوقع أن تستمر الاختبارات على السفينة حتى 20 ديسمبر الجاري، وخلالها سيتحقق الخبراء من قدرتها على الحركة والمناورة في المياه، وسيتأكدون من عمل المنظومات الموجودة فيها، وبعد انتهاء الاختبارات ستعود السفينة إلى مصنع يانتار الروسي لتحضيرها لمرحلة الاختبارات الحكومية".

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016 بمصنع "يانتار" في إطار المشروع الحكومي 02670، وتعثر مشروع تصنيعها قليلا لأسباب تتعلق بتوريد المعدات اللازمة لها، وعام 2020 أنزلت هذه السفينة إلى المياه وبدأت مراحل اختبارها استعدادا لتسليمها لسلاح البحرية الروسي.

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ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، ويمكنها نقل 55 شخصا بمن فيهم علماء وباحثون وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما، وزودتها روسيا بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر.

المصدر: سلاح روسيا