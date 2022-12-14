دراسة تكشف كيف يمكن للضوء الأخضر أن يخفف الألم!

وجدت دراسة أنه يمكن أن يكون هناك طريقة "بسيطة وآمنة واقتصادية" لتخفيف الألم: الضوء الأخضر.

وتكشف دراسة جديدة على الحيوانات الأسس البيولوجية لكيفية عملها.

كان العلماء يستكشفون آثار تخفيف الألم بالضوء الأخضر لمدة نصف عقد على الأقل، ويكشفون عن دليل عرضي حول كيفية حدوث ذلك بالضبط.

وقد كشفت هذه الدراسة الجديدة على الفئران، التي قادها عالم الأعصاب يو لونغ تانغ من جامعة فودان في شنغهاي، عن خلايا العين ومسارات الدماغ التي تدعم تخفيف الألم وهو ما يشعر به المرء أحيانا بعد التعرض لضوء أخضر منخفض الكثافة.

وفي سلسلة من التجارب، اكتشف الباحثون أن المخاريط والعصي - خلايا العين التي تستشعر الضوء - ساهمت في تخفيف الآلام الناتج عن الضوء الأخضر في الفئران السليمة والفئران المصابة بالتهاب المفاصل.

وكما يفعل العلماء في كثير من الأحيان، قام الباحثون بتعطيل خلايا معينة لمعرفة تأثير ذلك على إحساس الحيوانات بالألم. وعندما عطلت هذه العصي في بعض الفئران، أظهرت تلك الحيوانات ارتياحا جزئيا فقط باستخدام الضوء الأخضر، بينما لم تظهر الفئران الخالية من المخاريط أي علامات على تخفيف الآلام على الإطلاق عند الاستحمام في وهج أخضر.

ويوضح تانغ وزملاؤه في بحثهم المنشور: "وجدنا أن المستقبلات الضوئية المخروطية في شبكية العين ضرورية للتسكين بالضوء الأخضر، بينما تلعب العصي دورا ثانويا".

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ومن هناك، لحقوا المسار الذي تسلكه الإشارات الكهربائية من العين عبر الدماغ.

وبعد أن غمرها الضوء الأخضر، حفزت المخاريط والعصي مجموعة من خلايا الدماغ في النواة الركبية البطنية الجانبية، والتي سبق أن ارتبطت بالتأثيرات المسكنة للضوء الساطع بشكل عام.

وفي هذا الجزء من الدماغ، تُظهر هذه الخلايا العصبية هرمونا يشارك في إشارات الألم. وتقوم هذه الخلايا بعد ذلك بنقل الرسالة إلى جزء آخر من الدماغ يسمى نواة الرفاء الظهرية التي تعمل على تعديل الألم، ما يؤدي بشكل فعال إلى تقليل الضغط على الإحساس بالألم الشديد.

وحددت دراسات مختلفة على الحيوانات آليات أخرى متشابكة في التأثيرات المسكنة للضوء الأخضر، مثل مستقبلات الألم في النخاع الشوكي - وهو أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى مدى تعقيد تجربة الألم. يتضمن التجربة الحسية والجسدية والنفسية للمثيرات والإشارات التي ترتد بين الدماغ والحبل الشوكي ومستقبلات الألم.

وفي حين أن تخفيف الآلام في القوارض بعيد كل البعد عن البشر، نجحت هذه الدراسة في تحديد دوائر الألم في دماغ الثدييات التي تستجيب للمدخلات البصرية وتوسع فهمنا لطريقة آمنة وسهلة لإخمادها.

وكتب تانغ وزملاؤه: "على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان إدراك الألوان يمكن مقارنته بين البشر والقوارض، فإن التعرض للضوء الأخضر في كل من البشر والقوارض يقلل من حساسية الألم، مما يشير إلى تشارك آليات واحدة بين النوعين"، مشيرين إلى أن مناطق الدماغ الأخرى من المحتمل أن تشارك.

كما أن تعريض الأشخاص لثماني ساعات من العلاج بالضوء يوميا، كما فعل الباحث للفئران في هذه الدراسة، ليس عمليا أو ممكنا، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت فترات العلاج بالضوء الأخضر الأقصر فعالة في تخفيف الألم - وإلى متى.

وهناك بعض النتائج المشجعة من دراسات أخرى. فقد أشارت دراسة أجريت على الحيوانات على الفئران إلى أن تخفيف الألم بفضل الضوء الأخضر قد يكون طويل الأمد، ويستمر لمدة أربعة أيام بعد العلاج.

وأفادت التجارب السريرية الحديثة أيضا أن بضع ساعات من العلاج بالضوء الأخضر كل يوم قللت من شدة الألم لدى مجموعة صغيرة من مرضى الألم العضلي الليفي وعدد أيام الصداع عند مرضى الصداع النصفي. ويمكن أن يفيد الضوء الأخضر المرضى بعد الجراحة، ما يقلل من اعتمادهم على مسكنات الألم.

وعلى الرغم من أن هذا العلاج قد لا ينجح مع الجميع، إذا أمكن تكرار هذه الدراسات في المزيد من المرضى، فقد يمهد الطريق للعلاج بالضوء الأخضر ليكون خيارا بديلا لتخفيف الآلام تماما.

وبصرف النظر عن الألم المزمن، تضيف النتائج بعض اللون إلى فهمنا لماذا قضاء الوقت في الطبيعة أمر جيد للغاية.

نُشرت الدراسة في مجلة Science Translational Medicine.

المصدر: ساينس ألرت