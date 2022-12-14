مصنع "أوليانوفسك"الروسي للطائرات ينتج عام 2022 طائرة نقل ثقيلة مطوّرة خامسة

قامت طائرة النقل العسكري المطوّرة "إيل – 76 إم دي-90 آ" بأول رحلة جوية لها من مطار مصنع (أوليانوفسك) حيث تم إنتاجها.

وهي طائرة النقل الخامسة المحدّثة في مدينة أوليانوفسك الروسية عام 2022 والطائرة الثامنة عشرة منذ بدء صنع دفعة جديدة من النماذج المطوّرة لطائرة النقل، ما يعد رقما قياسيا لإنتاج الطائرات من هذا النوع في أوليانوفسك.

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يذكر أن شركة الطائرات الموحّدة الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأنها أنتجت طائرة النقل العسكري الثقيلة المطوّرة " إيل – 76 إم دي-90 آ" في مصلحة وزارة الدفاع الروسية.

وأشار مدير عام مؤسسة "روس تيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف إلى أن طائرة النقل العسكري " إيل – 76 إم دي-90 آ" عبارة عن نموذج مطوّر محدّث لطائرة "إيل – 76" الأسطورية السوفيتية الصنع. وقد حصل النموذج الجديد على جناح مطوّر ومحرك جديد وقمرة قيادة زجاجية. وزيد مدى عمله وحمولته.

وأوضح قائلا إن " إيل – 76 إم دي-90 آ" هي في حقيقة الأمر طائرة جديدة ستشكل أساسا لطيران النقل الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا