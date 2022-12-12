الهند تدشّن تمثالا لمقاتلة "ميغ – 27"

اعتبرت مقاتلة "ميغ – 27 إم إل" السوفيتية التصنيع خلال فترة طويلة من أقوى الطائرات الحربية في سلاح الجو الهندي.

وأطلق الهنود عليها اسم "باهادور" (الشجاع) وأنتجت تلك الطائرات في مدينة ناسيك الهندية من قبل شركة Hindustan Aeronautics.

واستخدمت طائرات "ميغ – 27 إم إل " على مدى 30 عاما تقريبا، ثم تم إخراجها من حوزة الجيش الهندي. وبقيت طائرة واحدة أصبحت تمثالا في مدينة راجكوت بولاية هوجارات الهندية حيث يفتخر بها السكان المحليون ويعتبرونها مَعلما محليا.

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يذكر أن سلاح الجو الهندي له خبرة واسعة في استخدام الطائرات من أسرة "ميغ". وبدأ استخدامها عام 1963 من مقاتلات "ميغ-21" ، ثم تم شراء "ميع – 23" و"ميغ – 25".

أما عملية تجميع مقاتلات "ميغ – 27" فبدأت في الهند عام 1985 حيث كانت مزوّدة بمدفع قوي دوار سداسي المواسير عيار 30 ملم، وبلغ وزن المدفع 149 كلغ فقط وطوله 1330 ملم، سرعة الرماية 6100 طلقة في الدقيقة. واستخدم المدفع الذخائر الشديدة الانفجار والحارقة والخارقة التي تنطلق من الماسورة بسرعة 850 مترا في الثانية.

وعلاوة على ذلك فإن مقاتلة "ميغ – 27" كان يمكن أن تحمل 4000 كلغ من الحمولة المختلفة، لا سيما الصواريخ الموجهة وغير الموجهة "جو-أرض"، "جو – جو"، والقنابل بوزن حتى 500 كلغ وكذلك الحاويات التي تتضمن مدافع عيار 23 ملم.

وبلغ وزن الطائرة عند الإقلاع 20500 كلغ، وسرعتها القصوى على الارتفاع العالي 1810 كلم/ساعة، وسرعتها بالقرب من سطح الأرض 1350 كلم/ساعة، والارتفاع اللأعلى للتحليق 15600 متر، ومدى العمل 1800 كلم، وطاقمها طيار واحد.

وسلّم الاتحاد السوفيتي الهند 200 مقاتلة من هذا النوع، وتم إخراج آخرها من حوزة الجيش منذ 3 أعوام.

المصدر: روسيسكايا غازيتا