روسيا تعدّل صواريخ "أونيكس" فرط الصوتية

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتعديل قدرات صواريخ "أونيكس" الأسرع من الصوت.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية :"يجري العمل بنشاط حاليا لزيادة مدى صواريخ أونيكس الأسرع من الصوت، والقادرة على التعامل مع الاهداف البرية والبحرية.. في المستقبل القريب قد تتم زيادة مدى طيران هذا النوع من الصواريخ إلى 1000 كلم".

وكانت الوكالة قد أشارت مؤخرا إلى "أن منصات الإطلاق المتنقلة المخصصة لصواريخ Zircon ستكون قادرة أيضا على إطلاق صواريخ أونيكس الأسرع من الصوت، والتي تستعمل مع منظومات Bastion الساحلية، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات".

إقرأ المزيد

وتعتبر صواريخ "أونيكس" حاليا من أهم الصواريخ التي يعتمد عليها الجيش الروسي، وتبلغ سرعتها القصوى 2.5 ماخ (3062 كلم/ساعة)، ويمكن لهذه الصواريخ التحليق إلى ارتفاعات عالية، وقد جهّز كل صاروخ برأس حربي يزن 250 كلغ.

المصدر: سلاح روسيا