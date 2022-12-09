الجيش الأوكراني يحوّل رباعية دفع أمريكية إلى راجمة صواريخ

كشف الأوكرانيون عن تقنية مبتكرة جديدة حيث نصبوا راجمة صواريخ غير موجهة عيار 80 ملم على منصة رباعية الدفع الأمريكية M1152A1 Humvee.

ويتراوح مدى عمل تلك المنظومات التي تطلق صواريخ С-8 غير الموجّهة بين 1300 و4000 متر. وهناك أنواع من الرؤوس القتالية وأكثرها شيوعا هي الذخائر الشديدة الانفجار والذخائر الجوفاء.

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يذكر أن تلك الصواريخ غير الموجّهة استخدمتها الطائرات السوفيتية الضاربة في أفغانستان في الثمانينيات وفي غيرها من الحروب والنزاعات المسلحة.

وقد أطلقت على التقنية المبتكرة الأوكرانية تسمية "سيفالكا"، وإنها تمتلك 16 ماسورة. وليست هناك معلومات عن استخدامها في المعارك الميدانية الحقيقية، لكن من المفهوم أنها يمكن أن تتعرض لنيران الاستجابة الفورية، نظرا لمدى عملها القصير نسبيا.

يذكر أن راجمات الصواريخ الشبيهة كانت تنصب سابقا على منصات سيارات الـ بيك آب اليابانية الصنع. أما راجمات الصواريغ "غراد" عيار 122 ملم فتم نصبها على منصة رباعية الدفع الألمانية من طراز Unimog.

المصدر: روسيسكايا غازيتا