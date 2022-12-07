بولندا تزود الجيش الأوكراني بمنظومة مطوّرة للدفاع الجوي سوفيتية الصنع

تسلم جيش نظام كييف مؤخرا منظومة Newa SC المطوّرة للدفاع الجوي، وتم نصبها على منصة دبابة "تي- 55" المتوسطة.

ويبدو أن المنظومة تم نشرها بعيدا عن الحد الأمامي ومن غير المستبعد أن تنشر بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية نظرا لأن أفراد طاقمها لا يرتدون سترات مدرعة وخوذات واقية.

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يذكر أن Newa SC عبارة عن نموذج مطوّر لمنظومة " "إس – 125 إم" يعود تصنيعه إلى سبعينيات القرن الماضي حيث تسلمه الجيش البولندي كعضو في معاهدة وارسو.

وتم تحديث المنظومة في مطلع التسعينيات عن طريق استبدال جزء من أجهزتها الإلكترونية بمكونات رقمية حديثة وتم نصب بعض نماذجها على منصة دبابة "تي – 55" لجعلها ذاتية الحركة. ولكل منصة 4 صواريخ يمكن تدويرها في اتجاه الغارة الجوية المحتملة. ثم تم استبدال دبابة "تي – 55" بمنصة شاحنة "ماز – 543" رباعية المحاور.

وكان يفترض سابقا أن تصدّر المنظومة إلى دول أخرى. بينما أصبحت أوكرانيا نهاية المطاف الدولة الوحيدة التي تسلمت تلك المنظومة القديمة السوفيتية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا