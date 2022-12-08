أستراليا.. العثور على هيكل عظمي غير متضرر لأسمسوريس عمره 100 مليون سنة

عثر علماء الأحافير الأستراليون في شمال شرق البلاد على هيكل عظمي لأسمسوريس بحالة جيدة، عمره أكثر من 100 مليون عام.





وتشير صحيفة The Australian، إلى أن علماء الآثار الهواة اكتشفوا هذا الهيكل العظمي خلال عمليات الحفر والتنقيب في مقاطعة ماكينلي الواقعة شمال شرق أستراليا على بعد 800 كيلومتر جنوب غرب كيرنس.

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ويقول إسبين كنوتسن، رئيس قسم الأحافير في متحف بريسبان: "إن هذا اكتشاف مثير حقا، إنه حجر رشيد حقيقي في عالم الحفريات، قد يكون المفتاح لفهم تطور البليزوصورات في أستراليا خلال العصر الطباشيري . ولم يحدث أن عثر العلماء سابقا على أحافير لجسم ورأس هذه الحيوانات معا، لأن رقبة البليزوصور كانت طويلة جدا، تصل إلى ثلثي طوله، وبعد موته ينفصل الرأس عن الجسم، ما يجعل من الصعب جدا العثور على هيكله كاملا".

ووفقا لخبراء، سيساعد اكتشاف هذا الهيكل العظمي على دراسة هذه الحيوانات البرمائية المنقرضة بصورة مفصلة.

ويقول جيم تومبسون، المدير العام لشبكة متاحف كوينزلاند: "حصلنا الآن لأول مرة في العالم على رأس وهيكل متحجر كامل لأسمسوريس أسترالي، وحتما سوف تساهم دراسته في فهم طبيعة هذه الحيوانات".

ويشير، إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم في تاونسفيل اجراء تصوير مقطعي كمبيوتري ونمذجة ثلاثية الأبعاد لهذا الهيكل، ما سيسمح لنا برؤية شكل أحد سكان القارة في العصر الطباشيري.

المصدر: تاس