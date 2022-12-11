المهندسون الروس يبتكرون مستشعرات للمفاعل النووي الحراري

أعد مهندسون في شركتي" روس نانو" و"بروفوتيك" الروسيتيْن نماذج اختبارية لمستشعرات الألياف البصرية الموصلة للتيار الكهربائي التي ستستخدم في مشروع المفاعل النووي الحراري التجريبي.

صرح بذلك يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ناطق باسم شركة "روس نانو" الحكومية وقال إن شركة "بروفتيك" قد بدأت بالتعاون مع معهد الفيزياء الكهربائية للبحوث العلمية في اختبار الأجهزة الجديدة. وذلك بغية التأكد من عملها المستقر في ظروف تأثير الحقول المغناطيسية الخارجية الثابتة التي تحاكي الحقول الشاردة لأنظمة حبس البلازما المغناطيسية.

وأشار الناطق إلى أن إنجاز الاتفاقية الموقعة مع معهد الفيزياء الكهربائية للبحوث العلمية سيمكّن شركة "بروفتيك" من استيعاب الكفاءات الجديدة وتعزيز مواقعها في السوق الدولية للتكنولوجيات النووية الحرارية.

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يذكر أن مشروع ITER هو مفاعل نووي حراري تجريبي يتم بناؤه بجهود دولية على أساس تكنولوجيا "توكاماك" التي ابتكرها العلماء السوفيت والروس. ويشمل المشروع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر إنجاز المشروع بحلول عام 2025. والهدف منه هو إثبات إمكانية التحكم في الاندماج النووي الحراري تماشيا مع وقت الاحتراق والطاقة على نطاق صناعي.

والمنظمة المسؤولة عن الوفاء بالتزامات الجانب الروسي في المشروع هي شركة "روس آتوم". أما المقاول الرئيسي للحلول التقنية ضمن مسؤوليات روسيا في مشروع ITER فتولى دور أدائه معهد الفيزياء الكهربائية للبحوث العلمية، بصفته مركزا علميا وإنتاجيا رائدا ومتخصصا في إنشاء المجمعات الكهربائية الفيزيائية وحل المشكلات العلمية والتطبيقية في مجال فيزياء البلازما والفيزياء الذرية والنووية وفيزياء الجسيمات الأولية والصحة العامة وتقنيات الإشعاع والطاقة.

المصدر: تاس